Представители местной власти подчеркнули, что расслабляться несмотря выход Киева из красной зоны не нужно. Поэтому, во время посещения церквей или других мест массового скопления людей, критически важно соблюдать все противоэпидемиологические мероприятия.

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Кроме того, Виталий Кличко обратился к жителям столицы, которые собираются лететь за границу. Они, по словам мэра, должны осторожно относиться к вероятности заражения, поскольку в других странах ситуация с пандемией не является слишком простой.

Пожилых людей просят оставаться дома

Как отметил первый заместитель мэра Киева по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, к соблюдению карантинных требований прихожан призывают не только чиновники, но и представители бизнес-ассоциаций "Украинский Совет Бизнеса", Торговой Промышленной Палаты и Европейской Бизнес Ассоциации.

По словам чиновника, городские власти с пониманием относится к чувствам верующих, но за дальнейшее распространение вируса каждый из людей должен нести свою ответственность. Поэтому во время богослужений и пребывания в религиозных учреждениях надо обязательно выполнять все условия карантина.

Просим вас, находясь в храме или ином религиозном учреждении, быть максимально внимательными к своему здоровью, соблюдать меры противоэпидемической безопасности. Защищать лицо масками, сохранять безопасное расстояние, избегать скоплений. По возможности уговорить пожилых родителей остаться дома,

– подчеркнул Кулеба.

Какие ограничения действуют в Киеве с 1 мая

Согласно решению киевской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, столица выходит из красной зоны. С 1 мая в Киеве будут действовать ограничения, которые Правительство предусмотрело для желтой зоны эпидемиологической опасности:

в транспорте разрешены перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест;

в общественных местах люди обязаны носить маски;

массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;

можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;

заведения питания могут работать только до полуночи;

учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала