Заместитель председателя КГГА Марина Хонда отметила, что традиционное мероприятие проходит в Киеве ежегодно уже более 20 лет. В 2021 году этому помешали.

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Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры,

– сказала Марина Хонда.

О том, что указание поступило из Минкульта, сообщил директор музея Иван Ковальчук. Однако никаких документов, которые бы это подтверждали, нет. Хонда отметила, что это, фактически, срыв проведения традиционного мероприятия.

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