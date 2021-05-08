Заместитель председателя КГГА Марина Хонда отметила, что традиционное мероприятие проходит в Киеве ежегодно уже более 20 лет. В 2021 году этому помешали.
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Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры,
– сказала Марина Хонда.
О том, что указание поступило из Минкульта, сообщил директор музея Иван Ковальчук. Однако никаких документов, которые бы это подтверждали, нет. Хонда отметила, что это, фактически, срыв проведения традиционного мероприятия.
День памяти и примирения: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "нацизм был абсолютным злом". Он призвал не забывать о событиях и не оправдывать такие действия.
- С 2015 года в Украине отменили термин "Великая Отечественная война". Пропаганду коммунизма или нацизма запретили. Теперь за использование серпа, молота и георгиевской ленты могут посадить или оштрафовать.
- Теперь в Украине 8 мая День памяти и примирения, а 9 – День Победы над нацизмом.
- С 2014 года в Украине считают символом этих событий именно красный мак.