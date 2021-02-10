"Укравтодор" похвастался в соцсетях тем, как убирает снег в Киеве. А заместитель мэра столицы заявил, что не видел машин в городе и посоветовал бороться с непогодой хотя бы в области.

В скандал попал и Офис президента. Ссора началась после публикации "Укравтодора" отчета с видеосюжетом, в котором предприятие хвастается, что помогло столицы.

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"Укравтодор" обеспечил проезд государственными дорогами Киевщины и помог столицы. В ночь на 9 февраля, силами подрядной организации, которая отвечает за содержание дорог государственного значения – расчищено основные магистрали столицы протяженностью около 50 километров,

– говорится в сообщении.

Скриншот фейсбук-страницы "Укравтодора"

Радостную новость подхватил и заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Ночью вместе с главой "Укравтодора" приняли решение протянуть Киеву руку помощи по преодолению снежной стихии. Ведь для нас комфорт горожан – самое главное,

– пишет Тимошенко.

Снег наш: в КГГА резко отреагировали на такие посты

Именно этот пост заместителя председателя ОП и прокомментировал Александр Густелев, который также является заместителем, но Виталия Кличко.

Он заявил, что в глаза не видел "Укравтодор" в столице и посоветовал этой организации убрать снег хотя бы в области.

Как профильный заместитель председателя КГГА был не в курсе, что нам, оказывается, "помогали". А вот на сугробы в Киевской области автомобилисты жаловались и вчера, и сегодня. Хорошо, когда есть профессионалы хоть в чем-то. Например, в PR, при этом компрометируя руководство высшего ранга,

– написал Густелев в фейсбуке.

Скриншот фейсбук-страницы Александра Густелева

Впрочем, яркие видеосюжеты о том, как убирают снег в Киеве распространяли и на страницах местной киевской власти, а Виталий Кличко лично публиковал как спецтехника работала почти сутки. Но несмотря на усилия центральной власти и КГГА, движение в Киеве все равно парализовало – в столице уже третий день наблюдаются огромные пробки.