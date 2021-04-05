В Киеве продлят карантин, если количество инфицированных продолжит расти. Этот вопрос будут рассматривать в КГГА в следующий понедельник – 12 апреля.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире одного из телеканалов. Он добавил, что ситуацию с уровнем заболеваемости будут мониторить в течение этой недели.

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Продлят ли локдаун в Киеве

Если принятые ограничения снизят темпы заболеваемости коронавирусом, то вероятно, их отменят.

В понедельник (12 апреля – 24 канал) будем видеть динамику по COVID-19. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам будем принимать решение, что нам делать дальше: продлевать или останавливать это 16 апреля,

– сообщил представитель местных властей.

Локдаун в Киеве: детали

С 5 апреля в Киеве и области ввели усиленный карнатин.

Проезд в общественном транспорте только при наличии спецпропуска и в количестве пассажиров не более, чем 50% предусмотренных мест для сидения.

Правоохранители проверяют наличие проездных разрешений на входе в метро и на остановках.

Это повлекло сложную ситуацию на дороге: тотальные пробки и заоблачные цены на такси.

Кроме того, Госпотребслужба угрожала штрафовать предпринимателей за несоблюдение карнатина.

В Киевсовете решили проводить заседания онлайн, а Кличко еще до локдауна не отвергал идеи продлить карантин после 16 апреля.

Обратите внимание! В Киеве зарегистрировали 458 новых больных за воскресенье, 4 апреля. Рост заболеваемости в регионе продолжается, в частности, увеличилось количество детских случаев инфицирования коронавирусом.