Будет или не будет: в КГГА ответили о продлении локдауна
В Киеве продлят карантин, если количество инфицированных продолжит расти. Этот вопрос будут рассматривать в КГГА в следующий понедельник – 12 апреля.
Источник:24 канал
Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире одного из телеканалов. Он добавил, что ситуацию с уровнем заболеваемости будут мониторить в течение этой недели.
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Продлят ли локдаун в Киеве
Если принятые ограничения снизят темпы заболеваемости коронавирусом, то вероятно, их отменят.
В понедельник (12 апреля – 24 канал) будем видеть динамику по COVID-19. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам будем принимать решение, что нам делать дальше: продлевать или останавливать это 16 апреля,
– сообщил представитель местных властей.
Локдаун в Киеве: детали
- С 5 апреля в Киеве и области ввели усиленный карнатин.
- Проезд в общественном транспорте только при наличии спецпропуска и в количестве пассажиров не более, чем 50% предусмотренных мест для сидения.
- Правоохранители проверяют наличие проездных разрешений на входе в метро и на остановках.
- Это повлекло сложную ситуацию на дороге: тотальные пробки и заоблачные цены на такси.
- Кроме того, Госпотребслужба угрожала штрафовать предпринимателей за несоблюдение карнатина.
- В Киевсовете решили проводить заседания онлайн, а Кличко еще до локдауна не отвергал идеи продлить карантин после 16 апреля.
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