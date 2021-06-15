Предупреждением об опасных метеорологических явлениях поделились с жителями столицы работники Департамента муниципальной безопасности КГГА. По словам чиновников, сотрудники Укргидрометцентра предоставили грозе, которая может начаться, I уровень опасности.

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Из-за непогоды чиновники в который раз напомнили жителям столицы о необходимости быть осторожными и заранее просчитать свои маршруты.

Что нельзя делать во время грозы

  • прятаться под очень высокими деревьями,
  • сидеть на полянах,
  • прятаться под скалами,
  • купаться,
  • идти по открытой местности в мокрой одежде;
  • идти и находиться в многолюдной компании.

В то же время в КГГА подчеркнули, что с начала грозы и до ее окончания лучше:

  • выключить электроприборы, отсоединить от антенны телевизор, закрыть окна и не подходить к ним;
  • не касаться металлических дверей;
  • на природе следует спуститься в низину, отойти от одиноких деревьев (столбов, вышек) и находиться подальше от водоемов;
  • спрятаться по возможности в ямку или ров;
  • размещаться по одному и снять с себя все металлические предметы;
  • укрыться резиновыми или полиэтиленовыми вещами;
  • в лесу спрятаться под невысокими деревьями или в кустах.

При падении деревьев или веток на проезжую часть представители местной власти просят звонить спасателям и коммунальщикам Киевавтодора. Если при этом травмировались люди, следует вызвать также скорую.