На Киев снова движется непогода: в КГГА предупредили о грозах и опасности

Существенное ухудшение погодных условий прогнозируют синоптики в Киеве вечером 15 июня. Гроза и ливни будут держаться в столице до конца суток.

Предупреждением об опасных метеорологических явлениях поделились с жителями столицы работники Департамента муниципальной безопасности КГГА. По словам чиновников, сотрудники Укргидрометцентра предоставили грозе, которая может начаться, I уровень опасности.

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Из-за непогоды чиновники в который раз напомнили жителям столицы о необходимости быть осторожными и заранее просчитать свои маршруты.

Что нельзя делать во время грозы

прятаться под очень высокими деревьями,

сидеть на полянах,

прятаться под скалами,

купаться,

идти по открытой местности в мокрой одежде;

идти и находиться в многолюдной компании.

В то же время в КГГА подчеркнули, что с начала грозы и до ее окончания лучше:

выключить электроприборы, отсоединить от антенны телевизор, закрыть окна и не подходить к ним;

не касаться металлических дверей;

на природе следует спуститься в низину, отойти от одиноких деревьев (столбов, вышек) и находиться подальше от водоемов;

спрятаться по возможности в ямку или ров;

размещаться по одному и снять с себя все металлические предметы;

укрыться резиновыми или полиэтиленовыми вещами;

в лесу спрятаться под невысокими деревьями или в кустах.

При падении деревьев или веток на проезжую часть представители местной власти просят звонить спасателям и коммунальщикам Киевавтодора. Если при этом травмировались люди, следует вызвать также скорую.