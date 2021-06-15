На Киев снова движется непогода: в КГГА предупредили о грозах и опасности

Существенное ухудшение погодных условий прогнозируют синоптики в Киеве вечером 15 июня. Гроза и ливни будут держаться в столице до конца суток.
Предупреждением об опасных метеорологических явлениях поделились с жителями столицы работники Департамента муниципальной безопасности КГГА. По словам чиновников, сотрудники Укргидрометцентра предоставили грозе, которая может начаться, I уровень опасности.
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Из-за непогоды чиновники в который раз напомнили жителям столицы о необходимости быть осторожными и заранее просчитать свои маршруты.
Что нельзя делать во время грозы
- прятаться под очень высокими деревьями,
- сидеть на полянах,
- прятаться под скалами,
- купаться,
- идти по открытой местности в мокрой одежде;
- идти и находиться в многолюдной компании.
В то же время в КГГА подчеркнули, что с начала грозы и до ее окончания лучше:
- выключить электроприборы, отсоединить от антенны телевизор, закрыть окна и не подходить к ним;
- не касаться металлических дверей;
- на природе следует спуститься в низину, отойти от одиноких деревьев (столбов, вышек) и находиться подальше от водоемов;
- спрятаться по возможности в ямку или ров;
- размещаться по одному и снять с себя все металлические предметы;
- укрыться резиновыми или полиэтиленовыми вещами;
- в лесу спрятаться под невысокими деревьями или в кустах.
При падении деревьев или веток на проезжую часть представители местной власти просят звонить спасателям и коммунальщикам Киевавтодора. Если при этом травмировались люди, следует вызвать также скорую.