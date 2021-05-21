В КГГА утверждают, что ГБР получила постановление об обысках в дежурном департаменте городской администрации на основании данных о проверках от государственной аудитслужбы. Однако во время аудита чиновники якобы никаких нарушений не нашли.

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Кроме того, представители столичной власти отметили, что ГБР вообще не должно расследовать подобные дела. Поскольку детективы, согласно Уголовному процессуальному кодексу, должны заниматься делами работников категории "А". В департаменте же работают только чиновники категории "Б" и ниже.

Аудиторы не имели претензий

Как отметили в КГГА, целью обысков в департаменте был поиск табелей рабочего времени, а также сведений начисления выплаты работникам.

Чиновники говорят, что во время начислений зарплат и премий руководствуются действующим законодательством и другими документами, которые регламентируют выплаты. При этом предложения по оплате представителям департамента вроде бы проходят проверки. Нарушений во время аудитов не нашли.

Вопросы начисления работникам Департамента заработной платы и надбавок досконально изучался во время проведения в 2021 году Госаудитслужбой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Департамента за 2018 – 2020 годы. Нарушений не установлено,

– отметили в КГГА.

Массовые обыски в различных департаментах и коммунальных предприятиях КГГА продолжаются уже вторую неделю. Правоохранители отмечают, что следственные действия связаны с коррупционными преступлениями, которые якобы совершали чиновники. При этом мэр столицы Виталий Кличко утверждает, что обысками полицейские, фискалы и детективы ГБР блокируют деятельность местной власти. Целью этого мэр считает политическое давление против него.