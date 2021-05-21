Аудиторы ничего не нашли: в КГГА прокомментировали обыски ГБР

Детективы Государственного бюро расследований провели следственные действия в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА 20 мая. Правоохранители искали документацию о начислении надбавок к зарплатам чиновников за 2018 – 2020 годы.
В КГГА утверждают, что ГБР получила постановление об обысках в дежурном департаменте городской администрации на основании данных о проверках от государственной аудитслужбы. Однако во время аудита чиновники якобы никаких нарушений не нашли.
Смотрите также Налоговики пришли с обысками в Киевтеплоэнерго
Кроме того, представители столичной власти отметили, что ГБР вообще не должно расследовать подобные дела. Поскольку детективы, согласно Уголовному процессуальному кодексу, должны заниматься делами работников категории "А". В департаменте же работают только чиновники категории "Б" и ниже.
Аудиторы не имели претензий
- Как отметили в КГГА, целью обысков в департаменте был поиск табелей рабочего времени, а также сведений начисления выплаты работникам.
- Чиновники говорят, что во время начислений зарплат и премий руководствуются действующим законодательством и другими документами, которые регламентируют выплаты. При этом предложения по оплате представителям департамента вроде бы проходят проверки. Нарушений во время аудитов не нашли.
Вопросы начисления работникам Департамента заработной платы и надбавок досконально изучался во время проведения в 2021 году Госаудитслужбой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Департамента за 2018 – 2020 годы. Нарушений не установлено,
– отметили в КГГА.