Школы и детские сады в Киеве заработают с понедельника, 15 февраля. Синоптики прогнозируют в столице резкое похолодание, однако образовательные учреждения будут работать до экстренных решений мэрии.

Несмотря на то, что синоптики прогнозируют резкое похолодание с сильными морозами, киевские школы и садики заработают с понедельника, 15 февраля.

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Похолодание не помешает учебному процессу, считает Валентин Мондриивский, исполняющий обязанности мэра столицы.

Коммунальные службы подготовили здания садов и школ и проверили, в первую очередь, на подключение тепла, ведь по прогнозам дневная температура должна упасть местами до -15. Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник,

– сказал чиновник.

11 и 12 февраля из-за обильных снегопадов в столице не работали образовательные учреждения. Обучение проходило онлайн.

К очному обучению планируют вернуться с понедельника. Если погода ухудшится, КГГА готова принимать экстренные решения и восстановить дистанционное образование.

Что изменилось из-за за снегопадов в Киеве