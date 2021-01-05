Чиновники Киевской городской государственной администрации уже подписали протокол о введении ограничений с 8 до 25 января, которые будут действовать в соответствии с постановлением Кабмина об усилении карантинных норм.

Дополнительные ограничения, которые, по замыслу властей, должны хоть как-то повлиять на неконтролируемую заболеваемость людей в Киеве, будут касаться практически всех сфер жизни столицы. В пресс-службе КГГА перечислили, какие заведения и как должны работать на время усиления карантина.

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По-прежнему будет действовать запрет на пребывание в общественных местах без маски, выходить из дома без документов и самовольно покидать места изоляции. Впрочем, этих правил большинство людей никогда не придерживалось.

Как будет жить Киев во время усиленного карантина с 8 до 25 января

Заведения торговли и общественного питания

Кафе, рестораны, бары и т.д. должны закрыться и прекратить принимать посетителей. Единственный возможный способ их работы – на вынос и доставка заказов.

Непродовольственные магазины, рынки и ярмарки не должны принимать покупателей. Реализация товаров должна быть ограничена только адресной доставкой заказов.

Магазины, более 60% площади которых предназначены для торговли продуктами питания, средствами медицинского назначения, гигиены, связи, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами и т.д., будут работать без дополнительных ограничений. Но персоналу и посетителям нужно придерживаться социальной дистанции и находиться в масках.

Торговля горючим разрешена.

Торговлю разрешенной группой товаров в торговых центрах могут осуществлять магазины при наличии отдельного входа. ТРЦ – закрываются.

Бытовое обслуживание

Субъекты, занимающиеся деятельностью в сфере бытового обслуживания населения, должны остановить деятельность.

Можно работать финансовым учреждениям, учреждениям, которые предоставляют финансовые услуги и осуществляют деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, также операторам почтовой связи. Кроме того, разрешена работа больниц и ветеринаров.

Без зон питания должны работать СТО и АЗС.

Парикмахерским и салонам красоты разрешено работать по предварительной записи.

Зоны общего питания в гостиницах должны работать только с 6:00 до 11:00. В целом гостиницы могут принимать клиентов.

Культура и спорт

Все массовые, развлекательные, спортивные, социальные, рекламные и другие мероприятия, прием посетителей в учреждениях культуры и развлекательной деятельности, запрещены. Как и религиозные мероприятия на открытом воздухе при отсутствии дистанции на 1,5 метра между людьми.

Работа фитнес-центров, бассейнов и спортзалов запрещена. Исключение – спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

При этом проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов разрешено без зрителей при условии соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.

Новогодние локации

Все ярмарки, аттракционы, катки, елки, которые сейчас действуют только с формальными ограничениями, закроются.

Образование

Кроме детских садов и специальных учебных заведений в Киеве в режиме оффлайн не будет работать ничего. Школы и университеты переходят на дистанционную форму обучения.

Государственные учреждения и структуры

Киевским госучреждениям в КГГА рекомендуют максимально перевести работу в дистанционный режим.

При этом ЦНАП будет предоставлять только очень важные услуги:

выдачу готового паспорта гражданина Украины;

возвращение паспорта гражданина Украины (свидетельства о рождении, если подавался оригинал) в случае регистрации места жительства;

выдачу готового разрешения на трудоустройство;

комплексную услугу при рождении ребенка:

свидетельство о рождении ребенка;

получение социальной помощи;

регистрация места проживания ребенка;

удостоверение многодетной семьи;

разрешение на трудоустройство иностранцев;

другие административные услуги, в неотложных случаях, которые подтверждаются соответствующими документами.

Транспорт

Трамваи, автобусы, троллейбуса и маршрутные такси должны перевозить только такое количество пассажиров, сколько посадочных мест указано в технической документации.

В метро могут ограничивать пассажиров на вход во избежание скопления людей на станциях и в вагонах поездов.