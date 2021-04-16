В Киеве хотят ввести дополнительные карантинные меры на Пасху
Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что власти Киева постараются сделать так, чтобы праздники не привели к распространению коронавирусной болезни. Для этого на Пасху и выходные будут внедрять дополнительные ограничения.
Источник:КГГА
По словам городского головы, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА уже занимается разработкой карантина, которые будут действовать на Пасхальные и майские праздники. Будут внедрять противоэпидемические мероприятия даже если ситуация с распространением COVID-19 значительно улучшится.
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Кроме того, нельзя исключать, что к Пасхе Киев будет находится в локдауне.
Усиленный карантин могут продлить
Как отметил Кличко, окончательного решения об ослаблении или продолжении локдауна в Киеве после 30 апреля еще нет. В КГГА будут смотреть на показатели заболеваемости и количество свободных коек в больницах.
Все зависит от заполненности коек в больницах столицы – в первую очередь, оборудованных подачей кислорода. Пока говорить об улучшении ситуации – рано. Потому что, как видим, не уменьшается ни количество новых случаев инфицирования, ни количество госпитализированных в тяжелом состоянии. И увеличивается количество смертей,
– подчеркнул мэр.
Именно из-за сохранения тяжелой ситуации из-за пандемии в столице продлили действие усиленного карантина.
Какие ограничения действуют в Киеве до 30 апреля
- Общественный транспорт должен перевозить пассажиров в специальном режиме;
- Детские сады закрыты;
- Образовательный процесс в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшего и высшего образования всех типов и форм собственности осуществляется в дистанционном режиме.
- Предоставление социальных услуг в социально-реабилитационных центрах приостановлено.
- "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Коммунальная служба перевозок", а также частные компании по обслуживанию пригородных и городских маршрутов работают в режиме спецперевозок.
- Без спецпропусков могут ездить сотрудники ГСЧС, полиции, Нацгвардии, СБУ и адвокаты. Для этого им надо только показывать служебные удостоверения и быть в масках.
- Государственные и коммунальные учреждения здравоохранения приостанавливают плановые мероприятия по госпитализации, кроме неотложных случаев.
- Запрещена работа продуктовых ярмарок.
- Запрещается проведение плановых мероприятий по госпитализации учреждениями здравоохранения национального уровня, кроме оказания плановой третичной медицинской помощи по жизненным показаниям – при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
- В помещениях Центров предоставления административных услуг оказывают только очень важные услуги.
- "Центр коммунального сервиса" переходит в режим дистанционного обслуживания киевлян.
- Заведения торговли должны обеспечить приоритетное обслуживание престарелых с 10:00 до 12:00.
- Также в столице являются обязательными к соблюдению ограничения, которые предусмотрели в Кабмине как карантинные нормы красной зоны.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
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