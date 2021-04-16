Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что власти Киева постараются сделать так, чтобы праздники не привели к распространению коронавирусной болезни. Для этого на Пасху и выходные будут внедрять дополнительные ограничения.

По словам городского головы, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА уже занимается разработкой карантина, которые будут действовать на Пасхальные и майские праздники. Будут внедрять противоэпидемические мероприятия даже если ситуация с распространением COVID-19 значительно улучшится.

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Кроме того, нельзя исключать, что к Пасхе Киев будет находится в локдауне.

Усиленный карантин могут продлить

Как отметил Кличко, окончательного решения об ослаблении или продолжении локдауна в Киеве после 30 апреля еще нет. В КГГА будут смотреть на показатели заболеваемости и количество свободных коек в больницах.

Все зависит от заполненности коек в больницах столицы – в первую очередь, оборудованных подачей кислорода. Пока говорить об улучшении ситуации – рано. Потому что, как видим, не уменьшается ни количество новых случаев инфицирования, ни количество госпитализированных в тяжелом состоянии. И увеличивается количество смертей,

– подчеркнул мэр.

Именно из-за сохранения тяжелой ситуации из-за пандемии в столице продлили действие усиленного карантина.

Какие ограничения действуют в Киеве до 30 апреля

Общественный транспорт должен перевозить пассажиров в специальном режиме;

Детские сады закрыты;

Образовательный процесс в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшего и высшего образования всех типов и форм собственности осуществляется в дистанционном режиме.

Предоставление социальных услуг в социально-реабилитационных центрах приостановлено.

"Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Коммунальная служба перевозок", а также частные компании по обслуживанию пригородных и городских маршрутов работают в режиме спецперевозок.

Без спецпропусков могут ездить сотрудники ГСЧС, полиции, Нацгвардии, СБУ и адвокаты. Для этого им надо только показывать служебные удостоверения и быть в масках.

Государственные и коммунальные учреждения здравоохранения приостанавливают плановые мероприятия по госпитализации, кроме неотложных случаев.

Запрещена работа продуктовых ярмарок.

Запрещается проведение плановых мероприятий по госпитализации учреждениями здравоохранения национального уровня, кроме оказания плановой третичной медицинской помощи по жизненным показаниям – при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

В помещениях Центров предоставления административных услуг оказывают только очень важные услуги.

"Центр коммунального сервиса" переходит в режим дистанционного обслуживания киевлян.

Заведения торговли должны обеспечить приоритетное обслуживание престарелых с 10:00 до 12:00.

Также в столице являются обязательными к соблюдению ограничения, которые предусмотрели в Кабмине как карантинные нормы красной зоны.

Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала