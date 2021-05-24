Один из заместителей председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что за последнее время в Киеве провели более 70 обысков. Только 17 из них касались непосредственной работы коммунальных предприятий.
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Такие действия парализуют работу коммунальных служб. Кому-то политически выгодно, чтобы город остановился,
– заявил Поворозник.
Он также напомнил, что с 2015 года КГГА передало большое количество информации, после аудита. Было проведено 385 проверок и переданы материалы по 316 объектам аудита. По словам Поворозника, за это время правоохранители вручили 52 подозрения, по этим документам.
В КГГА подготовили инфографику относительно обысков.
Обыски в Киеве: главное
- Правоохранители посетили почти во все основные коммунальные предприятия, а также частных лиц, должностных лиц дома. Ищут коррупцию.
- Такую неожиданную активность в КГГА назвали давлением. В частности, Виталий Кличко заявил, что эта атака направлена лично на него.
- Впрочем, в ОПУ так не считают. Один из советников Ермака заявил, что в киевских структурах власти действительно много коррупции. Ничего удивительного в обысках не видит и Владимир Зеленский. Президент сказал, что просто не надо воровать деньги из бюджета.