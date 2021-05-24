Кому-то выгодно, чтобы город остановился: в КГГА сделали новые заявления об обысках

В Киеве происходит намеренная дестабилизация работы городских служб. Кроме того, недоброжелатели системно распространяют ложную информацию с целью дискредитации столичной городской власти. Так в КГГА отреагировали на обыски, которые продолжаются до сих пор.

Об этом заявил первый заместитель главы администрации Николай Поворозник. Он, как и несколько других заместителей Кличко, 24 мая принял участие в брифинге.

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Обыски в столице продолжаются две недели

По словам Поворозника, за последнее время в Киеве провели более 70 обысков, в частности в коммерческих структурах и домах чиновников. Только 17 из них касались непосредственной работы коммунальных предприятий.

"Две недели продолжаются обыски и проверки ключевых коммунальных предприятий и департаментов КГГА. Их осуществляют ГФС, ГБР и Нацполиция", – напомнил первый заместитель главы КГГА.

По его мнению, такая активность правоохранителей вызывает удивление. Так как Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА уже провел 385 аудитов и передал материалы правоохранителям по 316 объектам аудитов.

Чиновник добавляет: по информации, которую они получили от правоохранителей, по всем уголовным производствам подготовили в общей сложности 52 сообщения о подозрении. А по 27 уголовным производствам обвинительные акты передали в суд.

Поворозник отметил, что такая активность правоохранительных органов в последние две недели – это не о сотрудничестве в выявлении правонарушений и привлечении виновных к ответственности, а о дестабилизации работы предприятий города и обеспечения жизнедеятельности столицы.

Такие действия парализуют работу города и направлены на блокирование достройки Подольско-Воскресенского моста, строительства метро на Виноградарь, реконструкции путей скоростного трамвая и тому подобное. А главное – могут поставить под угрозу подготовку к отопительному сезону. Кому-то политически выгодно, чтобы город остановился, но последствия ощутят все киевляне!

– констатировал заместитель Кличко.

Обыски в Киеве: главное

Правоохранители посетили почти во все основные коммунальные предприятия, а также частных лиц, должностных лиц дома. Ищут коррупцию.

Такую неожиданную активность в КГГА назвали давлением. В частности, Виталий Кличко заявил, что эта атака направлена лично на него.

Впрочем, в ОПУ так не считают. Один из советников Ермака заявил, что в киевских структурах власти действительно много коррупции. Ничего удивительного в обысках не видит и Владимир Зеленский. Президент сказал, что просто не надо воровать деньги из бюджета.