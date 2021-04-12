Киевские чиновники пообещали проверить работу маршруток во время карантина, поскольку перевозчики решили экономить на расходах и начали выпускать на маршруты меньшее количество транспортных средств.

Реагируя на информацию о сокращении выпуска передвижного состава, киевские чиновники подчеркнули, что так делать нельзя. По словам должностных лиц, соблюдение перевозчиками нужного интервала движения является одним из условий, которые прописаны в договоре на предоставление услуг по перевозке пассажиров.

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Поэтому за уменьшение количества маршруток частные компании могут наказать.

Могут назначить новых перевозчиков

В случае невыпуска определенного количества автобусов Департамент транспортной инфраструктуры будет вынужден расторгать договоры с такими перевозчиками в порядке, определенном действующим законодательством, и объявить конкурс на определение новых перевозчиков, которые бы обеспечили надлежащее перевозки пассажиров, – подчеркнули в КГГА.

Конфликт с маршрутчиками продолжается

Сейчас отношения между властями Киева и частными перевозчиками не очень хорошие. Из-за усиления карантина с 20 марта маршрутчики шантажировали КГГА угрозами поднятия стоимости проезда. Когда же им разрешили перевозить большее количество пассажиров маршрутчики отсрочили повышение цен лишь на неделю.

Из-за усиления карантина в Киеве с 5 апреля многие водители компаний-перевозчиков из столицы уволились. На их решение повлияли штрафы от полиции за нарушение противоэпидемиологических норм, а также конфликты с пассажирами.