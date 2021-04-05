В Киеве общественный транспорт с 5 апреля работает только в формате специальных перевозок. Впрочем киевляне начали покупать фейковые спецпропуски, которые продают в интернете. Полиция должна детально разобраться с этой ситуацией.

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. И добавил, что разрешение на проезд в транспорте получили представители критической инфраструктуры.

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По его словам, КГГА уже обратилась к правоохранителям, чтобы они разобрались с проблемой фейковых пропусков.

Предоставим все списки, количество спецпропусков, которые были переданы работодателям. Это нужно, чтобы полиция могла точно найти, кто их получил больше и сейчас перепродает,

– пояснил он.

Кто получил спецпропуски

Николай Поворозник отметил, что пропуска имеют все те, кому критически необходимо находиться на месте работы. Говорится о:

медиках;

социальных работниках;

рабочих транспортной отрасли;

правоохранителях;

спасателях;

продавцах, которые обеспечивают город продуктами и медикаментами.

По его словам, предприятие легко может получить специальные пропуска, если докажет необходимость работы в период локдауна.

Николай Поворозник прокомментировал ситуацию со спецпропусками в Киеве:

Ситуация с транспортом в Киеве: главное