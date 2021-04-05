КГГА уже обратилась в полицию из-за фейковых спецпропусков, – Поворозник
В Киеве общественный транспорт с 5 апреля работает только в формате специальных перевозок. Впрочем киевляне начали покупать фейковые спецпропуски, которые продают в интернете. Полиция должна детально разобраться с этой ситуацией.
Источник:24 канал
Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. И добавил, что разрешение на проезд в транспорте получили представители критической инфраструктуры.
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По его словам, КГГА уже обратилась к правоохранителям, чтобы они разобрались с проблемой фейковых пропусков.
Предоставим все списки, количество спецпропусков, которые были переданы работодателям. Это нужно, чтобы полиция могла точно найти, кто их получил больше и сейчас перепродает,
– пояснил он.
Кто получил спецпропуски
Николай Поворозник отметил, что пропуска имеют все те, кому критически необходимо находиться на месте работы. Говорится о:
- медиках;
- социальных работниках;
- рабочих транспортной отрасли;
- правоохранителях;
- спасателях;
- продавцах, которые обеспечивают город продуктами и медикаментами.
По его словам, предприятие легко может получить специальные пропуска, если докажет необходимость работы в период локдауна.
Николай Поворозник прокомментировал ситуацию со спецпропусками в Киеве:
Ситуация с транспортом в Киеве: главное
- С 5 по 16 апреля в Киеве начали действовать жесткие ограничения. Весь общественный транспорт в столице работает только в режиме спецперевозок – при наличии пропуска от КГГА. Также с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, водительское или служебное удостоверение.
- В салон автобусов, троллейбусов или трамваев должны пускать только половину пассажиров от общей вместимости транспорта.
- Утром, 5 апреля, на дорогах были масштабные пробки. Почти все дороги были обездвижены мощным потоком автомобилей.
- Киевляне возмущены и повышенными ценами на такси, которые выросли как минимум втрое. В соцсетях появилось множество возмущенных постов со скриншотами о стоимости поездок самых популярных сервисов такси Uklon, Bolt и Uber.
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