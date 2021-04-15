Протокол комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС о продлении усиленного карантина в Киеве появился в свободном доступе. Приняли его чиновники КГГА 14 апреля.

В документе описаны противоэпидемиологические меры, которые будут действовать в Киеве до 30 апреля. Также чиновники описали отдельные условия для работы больниц, центров предоставления административных услуг и других учреждений столицы.

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Согласно протоколу, который подписал Виталий Кличко, решение о продлении усиленного карантина или его послабления будут принимать представители комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Частные перевозчики должны проверять спецпропуска

Среди перечня запретов и ограничений, которые действуют с 5 апреля, есть также пункты, которые постоянно нарушают. В частности, о работе ресторанов только на вынос, а также о необходимости перевозок пассажиров в маршрутках только при наличии спецпропусков.

Кроме того, в Киеве действуют следующие ограничения:

Образовательный процесс в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования всех типов и форм собственности будет осуществляться в дистанционном режиме.

Детские сады и учреждения внешкольного образования всех форм собственности должны быть закрытыми.

Предоставление социальных услуг в социально-реабилитационных центрах приостановлено.

"Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Коммунальная служба перевозок", а также частные компании по обслуживанию пригородных и городских маршрутов работают в режиме спецперевозок.

Без спецпропусков могут ездить сотрудники ГСЧС, полиции, Нацгвардии, СБУ и адвокаты. Для этого им надо только показывать служебные удостоверения и быть в масках.

Запрещена работа продуктовых ярмарок.

Торговые заведения должны обеспечить приоритетное обслуживание пожилых людей с 10:00 до 12:00.

Государственные и коммунальные учреждения здравоохранения приостанавливают плановые мероприятия по госпитализации, кроме неотложных случаев.

Запрещается проведение плановых мероприятий по госпитализации учреждениями здравоохранения национального уровня, кроме оказания плановой третичной медицинской помощи по жизненным показаниям – при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

В помещениях Центров предоставления административных услуг предоставляют лишь чрезвычайно важные услуги.

"Центр коммунального сервиса" переходит в режим дистанционного обслуживания киевлян.

Также в столице обязательны к соблюдению ограничения, которые предусмотрели в Кабмине как карантинные нормы красной зоны.

Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала