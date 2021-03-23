Поскольку Киев все-таки попал в "красную" зону карантина, то решение о введении локдауна, которое приняли накануне, теряет свою силу. Действие жестких ограничений может закончиться досрочно. В КГГА назвали условие.

Оно очень простое – возвращение в "оранжевую" зону, что предполагает улучшение ситуации с коронавирусом, что разгрузит работу медучреждений.

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Локдаун перешел в "красную" зону

Киев самостоятельно принял решение о введении локдауна, но правительство вдогонку все-таки включило столицу в "красную" зону с 23 марта. Поэтому решение, которое ранее приняла Киевская комиссия об усиленном карантине сроком до 9 апреля уже неактуально.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

На прошлой неделе мы были в "оранжевой" зоне. Из-за всплеска заболеваемости мы были вынуждены вводить дополнительные ограничения, которые повторяли ограничения "красной" зоны, не дожидаясь, пока мы выйдем на те показатели Кабмина, при которых нас бы отнесли в "красную" зону,

– объясняет он.

При каких условиях ослабят карантин

По словам Поворозника, дальнейший пересмотр ограничений в столице будет зависеть от эпидемической ситуации. Кабинет министров определил четкие параметры, согласно которым регион входит в "красную" зону и выходит из нее, уточнил первый заместитель главы КГГА.

Если у нас в течение 5 дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям. Таким образом сегодняшние ограничения будут пересмотрены, то есть ослаблены,

– сказал Поворозник.

Впрочем, он добавил, что если ситуация будет ухудшаться, то власти будут вынуждены ужесточить ограничения и даже останавливать транспорт.

"Красная" зона в Киеве

С 20 марта в Киеве начали действовать усиленные ограничения карантина вместе с ограничениями "оранжевой" зоны. Планировалось, что они будут действовать 3 недели, однако через несколько дней столица попала в "красную" зону карантина.

Кстати, правительство решило, что отныне маски и респираторы обязательно носить на улице и в парках в тех регионах, которые попали в "красную" зону карантина.