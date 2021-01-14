В Киеве 14 января идет снег с самого утра. Сейчас его выпало не очень много – дороги не занесло, однако движение транспорта затруднено – наблюдаются пробки.

Снег не тает, поскольку температура сохраняется минусовой. Сайт 24 канала собрал фотографии и видео заснеженной столицы.

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Снегоуборочные машины уже уехали, правда, чистят они не везде, поскольку снег на проезжей части пока не остается.

В КГГА сообщают, что дорожники заблаговременно начали превентивную обработку противогололедными средствами дорог и тротуаров.

Интенсивные осадки прогнозируют сегодня днем. Осадки ожидаются и завтра, 15 января. В целом готовы к борьбе с последствиями осадков 544 единицы техники "Киевавтодора".

Киев начало засыпать снегом: смотрите фото

Пробки на дорогах 14 января

Ужасная пробка наблюдается на проспекте Степана Бандеры и Северном мосту. Также движение ограничено в центре, в частности на бульваре Тараса Шевченко. Куда лучше не ехать рассказывает Google maps.