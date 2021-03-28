Киев оказался среди лидеров в мире по загрязненности воздуха
Киев оказался среди лидеров в мире по уровню загрязненности воздуха. 28 марта его показатель втрое превысил норму. Жители столицы жалуются, что чувствуют неприятные запахи.
Источник:IQAir
Утром Киев занимал 5 место в рейтинге (165 единиц), по состоянию на 12:00 ситуация улучшилась и украинский город опустился на 18 строчку (115 единиц).
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Среди европейских стран в первой двадцатке рейтинга, кроме Киева оказалась еще и болгарская столица София, итальянский Милан и город Скопье в Македонии.
Какие города лидируют:
- Катманду, Непал;
- Колката, Индия;
- Дакка, Бангладеш;
- Пекин, Китай;
- Мумбаи, Индия.
Самые загрязненные города мира утром 28 марта / Скриншот из сайта IQAir
Данные ресурса SaveEcoBot свидетельствуют о том, что наиболее загрязненные районы Киева расположены на Левобережье. Речь идет о Деснянском, Днепровском и Дарницком.
Утром 28 марта уровень загрязнения там был вредным и достигал более 200 единиц. Похожую ситуацию наблюдали и в Ирпене, что примерно в 20 километрах от Киева.
Загрязнение воздуха в Киеве: коротко
- Город регулярно попадает в рейтинг на сайте IQAir. В то же время вредный воздух в Киеве фиксируют не всегда.
- Ухудшение в украинской столице наблюдают, в частности, из-за погодных изменений. Например, при сильном тумане.
- Из-за этого вредные вещества не успевают исчезать и накапливаются очень быстро в нижних слоях воздуха.
- Больше всего на загрязнение воздуха в столице влияют автомобили, ведь создают пробки на дорогах.
- Экологи успокаивают, что ситуация не критическая. Ведь воздух портится только при определенных условиях и впоследствии очищается.
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