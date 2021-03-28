Киев оказался среди лидеров в мире по уровню загрязненности воздуха. 28 марта его показатель втрое превысил норму. Жители столицы жалуются, что чувствуют неприятные запахи.

Утром Киев занимал 5 место в рейтинге (165 единиц), по состоянию на 12:00 ситуация улучшилась и украинский город опустился на 18 строчку (115 единиц).

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Среди европейских стран в первой двадцатке рейтинга, кроме Киева оказалась еще и болгарская столица София, итальянский Милан и город Скопье в Македонии.

Какие города лидируют:

Катманду, Непал;

Колката, Индия;

Дакка, Бангладеш;

Пекин, Китай;

Мумбаи, Индия.



Самые загрязненные города мира утром 28 марта / Скриншот из сайта IQAir

Данные ресурса SaveEcoBot свидетельствуют о том, что наиболее загрязненные районы Киева расположены на Левобережье. Речь идет о Деснянском, Днепровском и Дарницком.

Утром 28 марта уровень загрязнения там был вредным и достигал более 200 единиц. Похожую ситуацию наблюдали и в Ирпене, что примерно в 20 километрах от Киева.

Обратите внимание! Ситуация меняется быстро, поэтому уже вечером воздух в Киеве может очиститься и покинуть неутешительный рейтинг.

Загрязнение воздуха в Киеве: коротко