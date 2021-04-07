Киев хочет напрямую закупать вакцины от ковида
В Киеве хотят напрямую закупать вакцины от коронавируса. В бюджете столицы заложили на это средства, и городской совет будет просить разрешения у правительства на поставки.
Источник:24 канал
Столичные депутаты хотят ускорить процесс вакцинации. В Киевсовете отметили, что Кабмин выделяет мало вакцин для такого мегаполиса как Киев – на три миллиона населения только 42 600 доз.
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Нашли 140 миллионов на вакцины
Столичный городской совет еще в начале года внес изменения в программу "Здоровье киевлян" и выделил 140 миллионов гривен на закупку вакцины от коронавируса.
Это решение, за которое проголосовали 89 депутатов Киевсовета, создает возможность для закупок вакцин напрямую от производителя.
Киевсовет обращается к правительству
Впрочем, сделать это можно только с разрешения Кабинета министров. Для этого необходимо подготовить специальное обращение к правительству – о документе говорили 6 апреля на заседании Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики.
Онлайн-заседание комиссии Киевсовета / Скриншот видеотрансляции КМР
Там решили, что на пленарном заседании Киевсовета депутаты планируют обратиться в Кабинет министров и Верховную Раду относительно разрешения прямой закупки вакцин от COVID-19.
Ранее сайт 24 канала писал о том, что во время сурового локдауна Киевсовет планирует "собираться" онлайн. Голоса будут считать методом переклички.
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