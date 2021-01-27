Ради улучшения экологической ситуации в генеральном плане развития Киева решили внести мероприятия по увеличению зеленых зон, а также борьбу с промышленными зонами.

Источник: Институт Генерального плана Киева

Разработчики генплана столицы утверждают, что решили серьезно взяться за проблему плохой экологии в Киеве. Для этого в столице хотят сохранять существующие зеленые зоны и увеличивать их общее количество.

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Кроме того, в генплан внесли реализацию проектов по очистке немалых территорий от загрязнения промышленными предприятиями. Ради этого большое количество промзон в столице хотят перенести.

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