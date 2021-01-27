Опасные производства выселить за пределы города: Киев хотят освободить от промзон
Из Киева вывезут могильник радиоактивных отходов / wikimapia.org
Ради улучшения экологической ситуации в генеральном плане развития Киева решили внести мероприятия по увеличению зеленых зон, а также борьбу с промышленными зонами.
Источник: Институт Генерального плана Киева
Разработчики генплана столицы утверждают, что решили серьезно взяться за проблему плохой экологии в Киеве. Для этого в столице хотят сохранять существующие зеленые зоны и увеличивать их общее количество.
Смотрите также Не будет пассажиропотока: в Киеве не будут строить 3 станции метро, которые ранее планировались
Кроме того, в генплан внесли реализацию проектов по очистке немалых территорий от загрязнения промышленными предприятиями. Ради этого большое количество промзон в столице хотят перенести.
Какие промышленные предприятия планируют вынести за пределы Киева или переоснастить
- Пункт захоронения радиоактивных отходов на улице Коммунальной, 1, где базируется комбинат "Радон", хотят перенести в пункт "Вектор" на территории 30-километровой зоны отчуждения Чернобыльской АЭС;
- Вредное производство ОАО "Фармак" должны вынести за пределы города. Также там планируют внедрить экологически безопасные технологии;
- Полигон строительных отходов №6 ОАО "Киевспецтранс" на улице Пироговский путь должны переоснастить, реконструировать. На территории предприятия в генплане предусмотрена санация.
- КП "Автодорсервис" ликвидируют, а на рекультивированных территориях хотят создать новые производства IV-V класса;
- На территории Государственного научно-производственного предприятия "Захид" будут проводить санацию территории;
- Завод "Энергия" КП Киевтеплоэнерго модернизируют с установкой современной высокотехнологичной системы химической очистки дымовых газов.
Поделиться новостью