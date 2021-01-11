В Киев с 14 января придут приличные морозы, а также будет снег. Эта неделя приманит в Украину холодную воздушную массу арктического происхождения, уверяют синоптики.

Теперь 11 января в столице без осадков, ветер северный, 3 – 8 метров в секунду. Об этом свидетельствуют данные прогноза Укргидрометцентра.

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К концу недели – 14 января в Киев придет настоящая зима



Прогноз погоды в Киеве на 11 – 15 марта / Скрииншот сайта Укргидрометцентра

Эта неделя приманит в Украину холодную воздушную массу арктического происхождения. Она будет заползать постепенно, снижая температуру воздуха к небольшим, а затем и умеренным морозам. А потом и к сильным,

– рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, пик похолодания в Украине ожидается с 14 по 19 января. В ночные часы вероятно до -14... -20 градусов. В понедельник – вторник, 11 – 12 января, снегопады не ожидаются. А 13 – 14 января в западных и северных областях будет летать периодически снег на фоне "минусов".