В Госпродпотребслужбе сообщили, что речь идет о кастрюле De Luxe, которую сделали в Китае, но завезли в Украину из Германии. В изделиях нашли миграции опасных химических веществ.

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Получателем продукции является ООО "ПДЛ".

Информируем потребителей о выявлении миграции кадмия и свинца из кастрюль, что экспортировались из Китая в Германию, откуда направлены в Украину,

– говорится в сообщении.

В чем опасность

Свинец и кадмий – реальная проблема в посудной отрасли. Эти металлы вредны для здоровья человека.

Из-за своей токсичности свинец и кадмий входят в десятку самых опасных химических веществ по версии ВОЗ.

Оба металла продолжают использоваться в посудной промышленности и требуют осторожности как от производителей, так и от потребителей.

Свинец влияет на различные системы человеческого организма: нервную систему, мозг, кровообращение, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему, почки.

Особенно чувствительны к свинцу дети – даже микроскопические дозы свинца могут вызвать у них негативные последствия.

Кадмий негативно влияет на почки, дыхательную и костную системы организма, а также является канцерогеном.

И свинец, и кадмий принадлежат к высокоопасным веществам (2-го класса опасности). Эти металлы стабильны и имеют способность накапливаться в организме в течение времени.