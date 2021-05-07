В Госпродпотребслужбе сообщили, что речь идет о кастрюле De Luxe, которую сделали в Китае, но завезли в Украину из Германии. В изделиях нашли миграции опасных химических веществ.
Актуально Фальсификат-2021: названы продукты-лидеры по количеству подделок
Получателем продукции является ООО "ПДЛ".
Информируем потребителей о выявлении миграции кадмия и свинца из кастрюль, что экспортировались из Китая в Германию, откуда направлены в Украину,
– говорится в сообщении.
В чем опасность
- Свинец и кадмий – реальная проблема в посудной отрасли. Эти металлы вредны для здоровья человека.
- Из-за своей токсичности свинец и кадмий входят в десятку самых опасных химических веществ по версии ВОЗ.
- Оба металла продолжают использоваться в посудной промышленности и требуют осторожности как от производителей, так и от потребителей.
- Свинец влияет на различные системы человеческого организма: нервную систему, мозг, кровообращение, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему, почки.
- Особенно чувствительны к свинцу дети – даже микроскопические дозы свинца могут вызвать у них негативные последствия.
- Кадмий негативно влияет на почки, дыхательную и костную системы организма, а также является канцерогеном.