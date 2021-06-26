На Киев надвигается ураган: возле столицы выпал гигантский град – фото, видео

Под Киевом 26 июня выпал огромный град размером с куриное яйцо. Спасатели предупредили об урагане с грозой на всей территории области. Шквальный ветер может достигать 15 – 20 метров в секунду.

В ГСЧС Украины сообщили, что непогода будет бушевать ориентировочно в течение 26 – 27 июня. Также объявили об опасности во всей Киевской области.

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У Киева выпал огромный град

Под Киевом выпал град размером с куриное яйцо. Издание "Апостроф" пишет, что непогода накрыла села Белогородку, Фастов, Боярку, Бородянку.

Очевидцы уже начали публиковать фото и видео непогоды. Сотрудница Национальной академии статистики, учета и аудита пишет в фейсбуке, что за свои более чем 55 лет ей еще не приходилось видеть такую ​​стихию.

Сначала с неба упала градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Будто замороженная в специальной форме, идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько!

– написала Татьяна Каменская.

Град был размером с куриное яйцо.

Спасатели предупреждают о непогоде в Киевской области

В Киеве в ближайшее время (ориентировочно 16 час – 24 канал) и до конца суток 26 июня и 27 июня – грозы, град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– написали в ГСЧС.

Также предупредили, что в Киевской области 27 июня будут грозы. Более того, 26 июня в отдельных районах град, шквалы до 19 – 24 метров в секунду и сильные ливни.

Ситуация в Киеве

Предварительно известно, что в Киеве ситуация пока не критична. Однако, судя по видео, там также будет гроза и ветер.

Над Киевом сгущаются грозовые тучи: смотрите видео Елены Кандяк, 24 канал

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