Об ухудшении погодных условий, которое ожидается в ближайшее время и продлится до конца суток, сообщили в КГГА. Поэтому жителям следует быть готовыми к ливню, заранее спланировать маршруты перемещения и помнить о возможной опасности.

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Коммунальщики при этом уже начали готовиться к возможным подтоплениям, которые обычно происходят в столице в случае мощного ливня.

Автодоровцы уже дежурят

Чиновники отметили, что в случае падения веток или деревьев надо звонить 101. Если в результате стихии травмировались люди, свидетелей просят вызвать скорую.

Для ликвидации последствий непогоды "Киевавтодор" уже пригнал спецтехнику на случай вероятного подтопления в места, где чаще всего наблюдают накопления воды.

Коммунальщики напомнили, что имеют 73 единицы спецтранспорта и спецсредств для борьбы с потопом.

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