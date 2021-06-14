На Киев надвигается гроза, дорожники говорят о возможных подтоплениях

В ближайшее время в Киеве может начаться серьезный ливень с грозой. Синоптики предупредили жителей столицы о вероятной опасности, которую оценили как I уровень опасности, желтый.
Об ухудшении погодных условий, которое ожидается в ближайшее время и продлится до конца суток, сообщили в КГГА. Поэтому жителям следует быть готовыми к ливню, заранее спланировать маршруты перемещения и помнить о возможной опасности.
Смотрите также Желтый уровень опасности: спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках
Коммунальщики при этом уже начали готовиться к возможным подтоплениям, которые обычно происходят в столице в случае мощного ливня.
Автодоровцы уже дежурят
Чиновники отметили, что в случае падения веток или деревьев надо звонить 101. Если в результате стихии травмировались люди, свидетелей просят вызвать скорую.
Лучше переждать грозу в доме или в автомобиле
Для ликвидации последствий непогоды "Киевавтодор" уже пригнал спецтехнику на случай вероятного подтопления в места, где чаще всего наблюдают накопления воды.
Коммунальщики напомнили, что имеют 73 единицы спецтранспорта и спецсредств для борьбы с потопом.
Специалисты рекомендуют во время грозы:
- закрыть окна и не подходить к ним;
- не браться за металлические входные двери;
- не прятаться под высокими деревьями и металлическими конструкциями.