На Киев надвигается непогода: столицу закрывают для грузовиков
В Киеве в течение 8 – 9 февраля прогнозируют существенное похолодание со снежными заносами и метелями. Из-за непогоды въезд крупногабаритного транспорта в город будет ограничен.
Чиновники отмечают, что ограничение на пересечение границ столицы для грузовиков позволит минимизировать возникновение пробок на дорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.
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В Киеве ухудшатся погодные условия
В Киеве 8 февраля ожидается значительное ухудшение погодных условий:
- Снегопады;
- метели;
- снежные заносы (прирост снега 15 – 20 сантиметров);
- порывы ветра 15 – 20 метров в секунду;
- гололедица на дорогах.
Кроме этого, прогнозируют значительное снижение температуры в столице. Ночью столбики термометров будут показывать от 13 до 16 градусов мороза, днем – от 7 до 10 градусов ниже нуля.
Чиновники предупредили, что машины, которые будут мешать расчищать дороги столицы от снега, будут эвакуированы.
Грузовики стоят на обочинах дорог / Фото Департамента муниципальной безопасности КГГА
Погода в Украине 7 февраля: коротко
- В воскресенье, 7 февраля, в Украине будет довольно прохладная погода.
- Теплее всего будет на Прикарпатье – 4...6 градусов тепла. На остальной территории прогнозируют минусовую температуру – от 1 до 13 градусов мороза.
- На Правобережье стоит ожидать осадков – снег и снег с дождем.
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