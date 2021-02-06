В Киеве в течение 8 – 9 февраля прогнозируют существенное похолодание со снежными заносами и метелями. Из-за непогоды въезд крупногабаритного транспорта в город будет ограничен.

Чиновники отмечают, что ограничение на пересечение границ столицы для грузовиков позволит минимизировать возникновение пробок на дорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

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В Киеве ухудшатся погодные условия

В Киеве 8 февраля ожидается значительное ухудшение погодных условий:

Снегопады;

метели;

снежные заносы (прирост снега 15 – 20 сантиметров);

порывы ветра 15 – 20 метров в секунду;

гололедица на дорогах.

Кроме этого, прогнозируют значительное снижение температуры в столице. Ночью столбики термометров будут показывать от 13 до 16 градусов мороза, днем – от 7 до 10 градусов ниже нуля.

Обратите внимание! В КГГА попросили водителей не пользоваться личными авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Чиновники предупредили, что машины, которые будут мешать расчищать дороги столицы от снега, будут эвакуированы.



Грузовики стоят на обочинах дорог / Фото Департамента муниципальной безопасности КГГА

Погода в Украине 7 февраля: коротко