Киевлян предупреждают об опасности: надвигается похолодание с метелью и гололедом
Сразу после выходных, с 8 февраля, в Киеве ожидается существенное похолодание с большими снежными заносами. Из-за непогоды в столице объявили желтый уровень опасности.
Источник:КГДА
Как отмечают чиновники со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра, уже в следующий понедельник в Киеве будет снег. Синоптики прогнозируют прирост снега на уровне 15 – 20 сантиметров.
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Непогода будет сопровождаться порывами ветра и гололедицей на дорогах.
Температура воздуха ночью будет опускаться до отметки ..-13 – ..-16 градусов, а днем столбики термометров будут показывать от 7 до 10 градусов мороза.
Как защитить себя во время похолодания
В департаменте муниципальной безопасности КГГА также напоминают, что во время серьезных морозов нужно придерживаться простых правил:
- лучше одеваться многослойно;
- защищать открытые участки кожи;
- носить сухую обувь, которая не сдавливает ногу;
- выходить на мороз после употребления высококалорийной пищи;
- время от времени заходить в теплое помещение;
- двигаться на холоде;
- согреваться только горячим чаем или кофе;
- ни в коем случае не растирать пораженное место и не согревать переохлаждённые ткани тела горячей водой.
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