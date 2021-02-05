Сразу после выходных, с 8 февраля, в Киеве ожидается существенное похолодание с большими снежными заносами. Из-за непогоды в столице объявили желтый уровень опасности.

Как отмечают чиновники со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра, уже в следующий понедельник в Киеве будет снег. Синоптики прогнозируют прирост снега на уровне 15 – 20 сантиметров.

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Непогода будет сопровождаться порывами ветра и гололедицей на дорогах.

Температура воздуха ночью будет опускаться до отметки ..-13 – ..-16 градусов, а днем ​​столбики термометров будут показывать от 7 до 10 градусов мороза.

Как защитить себя во время похолодания

В департаменте муниципальной безопасности КГГА также напоминают, что во время серьезных морозов нужно придерживаться простых правил: