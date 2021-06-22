Кроме того, жители жалуются на затруднение дыхания на улице из-за многочисленных частиц пыли в воздухе. Песчаную бурю зафиксировали не только в столице, но и в Киевской области.

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Метеорологи говорят, что пылевое облако можно наблюдать даже из космоса.

Песок из Астраханских степей



Из-за пылевой бури видимость в Киеве очень ухудшена / Фото 24 канала

По словам эксперта Валерия Латухи, песчаная буря прошла над Левобережной Украиной. Принесло ее из Астраханских полупустынных степей.

Явление, которое до сих пор в Киеве никто не видел, называется "Астраханский Суховей".

В соцсетях жители столицы отмечают, что им трудно дышать, а на зубах ощущается песок. Поэтому ношение масок даже на улице является очень актуальным.



Пылевое облако видно из космоса / Фото Валерия Латухи

Пользователи отметили, что от бури страдают на Оболони, Борщаговке, в Голосеевском районе и в центре города. На правом берегу ситуация не столь плоха. Однако последствия природного явления ощущаются и по другую сторону Днепра.

Смотрите видео песчаной бури в Киеве: