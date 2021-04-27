500 гривен за дозу: Киев объявил тендер на закупку вакцин от COVID-19
Поскольку производители вакцин в первую очередь сотрудничают с правительствами стран, власти Киева решили разместить тендер на закупку около 278 тысяч доз для вакцинации жителей города.
Источник:КГГА
Как отметил первый заместитель мэра Виталия Кличко Николай Поворозник, объявление о проведении тендера обнародовали в системе ProZorro. Заказчиком закупки должен выступать Департамент здравоохранения КГГА.
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Чиновники рассчитывают, что стоимость одной дозы вакцины будет стоить городу около 500 гривен.
Название вакцины еще неизвестно
- По словам чиновника, Киев планирует потратить 140 миллионов гривен, которые ранее Киевсовет выделил из местного бюджета на приобретение вакцин против COVID-19.
- Цену, за которую город хочет приобрести дозы для вакцинации, сформировали в соответствии с данными Государственного предприятия "Медицинские закупки Украины".
- Какие вакцины сможет купить столичная власть, неизвестно. Сейчас идет только процесс подачи тендерной документации для участия в торгах.
Сегодня производители в первую очередь обеспечивают вакциной страны, которые ранее законтрактовали их поставку на уровне государств. Городам же отдельно очень трудно вести переговоры. Проведение тендерной закупки – это еще один способ обеспечить киевлян вакциной. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто подаст заявку на тендер и позволит ускорить закупку вакцины против коронавируса для киевлян,
– отметил Поворозник.
Для проведения более масштабной вакцинации, чем проходит сейчас в Киеве уже подготовили всю инфраструктуру для хранения препаратов для прививок. Также медики, которые должны делать прививки, уже прошли необходимое для этого обучение.
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