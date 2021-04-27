Поскольку производители вакцин в первую очередь сотрудничают с правительствами стран, власти Киева решили разместить тендер на закупку около 278 тысяч доз для вакцинации жителей города.

Как отметил первый заместитель мэра Виталия Кличко Николай Поворозник, объявление о проведении тендера обнародовали в системе ProZorro. Заказчиком закупки должен выступать Департамент здравоохранения КГГА.

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Чиновники рассчитывают, что стоимость одной дозы вакцины будет стоить городу около 500 гривен.

Название вакцины еще неизвестно

По словам чиновника, Киев планирует потратить 140 миллионов гривен, которые ранее Киевсовет выделил из местного бюджета на приобретение вакцин против COVID-19.

Цену, за которую город хочет приобрести дозы для вакцинации, сформировали в соответствии с данными Государственного предприятия "Медицинские закупки Украины".

Какие вакцины сможет купить столичная власть, неизвестно. Сейчас идет только процесс подачи тендерной документации для участия в торгах.

Сегодня производители в первую очередь обеспечивают вакциной страны, которые ранее законтрактовали их поставку на уровне государств. Городам же отдельно очень трудно вести переговоры. Проведение тендерной закупки – это еще один способ обеспечить киевлян вакциной. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто подаст заявку на тендер и позволит ускорить закупку вакцины против коронавируса для киевлян,

– отметил Поворозник.

О намерениях столицы приобрести 1 миллион вакцин Кличко говорил еще 22 января. С тех пор никакой информации о ходе переговоров не было. Однако в Офисе Президента считают подобные заявления "пиаром"

Для проведения более масштабной вакцинации, чем проходит сейчас в Киеве уже подготовили всю инфраструктуру для хранения препаратов для прививок. Также медики, которые должны делать прививки, уже прошли необходимое для этого обучение.