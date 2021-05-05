Тендерные предложения на разработку документов город будет принимать до 20 мая. Победители торгов должны разработать проект работ по строительству линии трамвая от Старовокзальной улицы до Дворца спорта.

Смотрите также На Троещине на месяц ограничат движение по одном из ключевых участков дороги: схема

При этом чиновники установили в проекте определенные условия, которые должны учесть разработчики.

Будут строить на средства Всемирного банка

Как отметили чиновники, трамвайная линия должна иметь заезд на вокзальную площадь.

Пути город планирует построить с использованием современных технологий, которые снизят уровень шума и вибраций от трамваев.

Подрядчики также должны устроить современное наружное освещение, новые посадочные павильоны с информационными табло.



Как должна выглядеть линия скоростного трамвая в Киеве / Иллюстрация КГГА

Кроме того, скоростные трамваи должны быть оборудованными всем необходимым для маломобильных граждан, устройствами GPS, видеонаблюдения и безналичной оплаты стоимости проезда.

Представители местной власти утверждают, что запуск продленной трамвайной линии должен оптимизировать транспортную ситуацию в Киеве – разгрузить "красную" ветку метро и пересадочные узлы станций "Золотые Ворота – Театральная" и "Крещатик – Майдан Независимости".

До пандемии COVID-19 борщаговским скоростным трамваем пользовались 165 тысяч пассажиров в сутки. Если проект реализуют, жители Святошинского района смогут удобно добираться до центра столицы.

Когда именно в Киеве начнут продлевать линию скоростного трамвая, пока неизвестно.