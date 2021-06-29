Поваленные билборды и помятые машины: Киев и область накрыла серьезная гроза с градом – видео

Мощная непогода, которую утром обещали синоптики, быстро обрушилась на Киев и соседние города. За считанные минуты солнечная и жаркая погода стала облачной и ветреной.

Около 16:00 на Киевщине начался град. Впервые о нем известили жители Броваров. Впрочем, на левом берегу столицы существенного града не было. Зато прошел мощный дождь.

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Однако Киев все же засыпало градинами, которые кое-где даже оставили вмятины на машинах.

Возле Жулян упал рекламный щит

Гроза, за час прошла почти по всей территории Киева и сместилась на Запад.

Смотрите видео града в Броварах:

Опасные осадки жители столицы наблюдали на Выдубичах, Печерске и Демеевке. В других районах Киева дождь был менее мощным.

Непогода сопровождалась шквальными порывами ветра. Из-за одного из них неподалеку от Жулян упала мощная рекламная конструкция. Ее обломки задели две проезжавшие мимо машины.

Смотрите видео дождя с градом, который прошел в Киеве:

По предварительным данным, в результате непогоды в столице не произошло никаких серьезных подтоплений, которыми обычно заканчиваются серьезные ливни.

Смотрите видео мощного дождя в Киеве: