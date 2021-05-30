Киев – он особенный, – Зеленский поздравил с Днем столицы Украины

Владимир Зеленский опубликовал поздравление по случаю Дня Киева. Президент подчеркнул, что столица Украины – особенная.
Владимир Зеленский обратил внимание на историческую атмосферу Киева. В то же время он отметил, что этим столица заряжает и завораживает.
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"Киев – он особенный. Кажется, нет такого человека, который бы не нашел здесь что-то свое. Уютные и полные историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов – завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает", – написал Владимир Зеленский.
Президент добавил: "Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старик!" С днем рождения, Киев".
День основания Киева: главное
- В 2021 году украинцы отмечают День Киева 30 мая. Столице – 1539 лет.
- У праздника Дня Киева нет установившейся даты, из-за чего ежегодно его отмечают в последнее воскресенье мая.
- День города впервые начали праздновать в мае 1982 года, тогда отметили 1 500 лет со дня основания Киева.