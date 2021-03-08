Ситуация с коронавирусом в Киеве – прогнозируемая и ожидаемая. Ближайшие 2 месяца столица будет в оранжевой зоне карантина.

В этом убежден начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. В эфире одного из украинских телеканалов 7 марта он отметил, что попадание столицы в оранжевую зону ожидали еще неделю назад.

Важно Новые карантинные зоны: Киев в оранжевой, 4 региона – в красной

Ситуация – прогнозируемая

Представитель Госпродпотребслужбы рассказал, что текущая ситуация с коронавирусом в Киеве – прогнозируемая. И вряд ли изменится в течение ближайших 2 месяцев.

Эта ситуация прогнозируемая, мы ждали ее неделю назад. Мы будем наблюдать оранжевую зону ближайшие 2 месяца в Киеве. Эта ситуация полностью нормальная для киевлян и гостей столицы,

– заявил Рубан.

В Госпродпотребслужбе считают, что ситуация среди прочего связана и с распространением "британского" штамма коронавируса, который влияет "прежде всего на молодежь 20 – 40 лет" (на эту категорию населения власть будет делать акцент по соблюдению профилактических противоэпидемических мероприятий).

Что изменится в жизни киевлян

По словам Олега Рубана, власть "усилит контроль за субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, включая развлекательные центры, фитнес-клубы, вузы".

Что касается следующей недели, по мартовским праздникам – мы, к сожалению, будем мероприятия ограничивать,

– подчеркнул Олег Рубан.

Коротко о новом адаптивном карантине в Украине в целом и Киеве в частности

Как Киев попал в оранжевую зону карантина

17 февраля 2021 Кабмин продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года. Также правительство возобновило модель адаптивного карантина – с 4 уровнями эпидемической опасности (зеленый, желтый, оранжевый и красный).

По состоянию на 1 марта Киев был в желтой зоне карантина, но 6 марта Министерство здравоохранения обновило перечень зон, поэтому Киев попал в оранжевую.

Что значит "оранжевая зона"

Источник: Минздрав Украины

Оранжевый – это предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

В оранжевую зону регион причисляют, если превышен хотя бы один из этих показателей: заболеваемость превышает эпидемический порог, загруженность коек с кислородом составляет более 65%, количество ПЦР-тестов и тестов на антиген SARS-CoV-2 в течение 7 дней в 100 тысяч населения – меньше 300, количество госпитализаций в течение 7 дней на 100 тысяч населения – более 60, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%, рост госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.



Главное о карантине 2021 в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала