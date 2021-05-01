Больше всего, наверное, ждали ослабления карантина работники сферы обслуживания, которые во время локдауна несли убытки. Признаются, что сразу ждали толпы клиентов, впрочем, пока их нет.

Внимание В Киеве ослабили карантин: как работает метро и наземный транспорт в столице

Они все же верят, что удастся увеличить и так мизерные заработки в период коронавируса.

Мы надеемся, что с ослаблением карантина будет больше людей. Мы хотим работать и радовать наших гостей,

– рассказала бариста Виктория.

Киевляне по-разному относятся к послаблениям

Киевляне, которых опросили наши журналисты, по-разному относятся к карантину в столице. Некоторые адаптировались и не ощущали никаких ограничений, а есть и те, кому пребывание в красной зоне все-таки причинило неудобства.

Так или иначе, ослабление карантинных ограничений в столице не означает то, что болезнь отступила. В то же время показательным моментом будет то, как украинцы проведут майские праздники – традиционно в толпе знакомых и друзей или как можно дальше от скоплений людей на свежем воздухе.

Что думают киевляне об ослаблении ограничений: смотрите в видео

Карантин в Киеве: главное

Киев оказался в красной зоне карантина еще 2 недели назад. Все из-за стремительного распространения коронавируса.

Медики говорят, что хоть и частично, но удалось уменьшить количество инфицирований в столице. Поэтому сейчас город будет жить по правилам оранжевой зоны. Впрочем, надолго ли – пока не известно.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав/ Инфографика 24 канала