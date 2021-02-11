Киевсовет на пленарном заседании 11 февраля должен официально передать бронзовый памятник Тарасу Шевченко в дар городу Флоренция. Его планируют установить в центре итальянского города ко дню рождения писателя.

Такая идея существует еще с 2015 года, когда в украинской столице в парке "Владимирская горка" открыли скульптуру итальянскому поэту Данте Алигьери.

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В следующем году Виталий Кличко посетил родину Данте и обсудил с мэром Флоренции будущий памятник Тарасу Шевченко в центре города.

Кстати, Флоренция и Киев являются городами-побратимами.

Выполнение замысла затянулось на несколько лет из-за подготовки документации, так как вся центральная часть Флоренции находится под защитой ЮНЕСКО.

Город, в котором даже выкорчевать камешек из брусчатки, — невозможно

— объяснили в Почетном консульстве Украины во Флоренции.

И вот, в начале весны 2021 года дело должно подойти к финишу: открытие памятника собираются приурочить ко дню рождения Шевченко, 9-го марта.

Памятник установят в центре города-музея

Флорентийский городской совет предоставил разрешение на установку бронзовой скульптуры на территории библиотеки Облате. Это исторический комплекс 16 века, расположенный рядом с главным собором Санта Мария дель Фьоре.

В декабре во дворе библиотеки демонтировали старый фонтан, на этом месте и установят памятник Тарасу Шевченко.



Вот так выглядит этот монумент / Фото: Consolato Onorario di Ucraina a Firenze

Памятник Шевченко для Флоренции является общим проектом творческого коллектива в составе скульптора Олега Пинчука, а также его друзей — Богдана Томашевского и Владимира Шолудько. Для изготовления скульптуры не были использованы средства из столичного бюджета.



Место, где будет установлен памятник / Фото: Consolato Onorario di Ucraina a Firenze

Если депутаты проголосуют за такое решение, то памятник отправится в Италию и украсит собой центральную библиотеку знаменитого города-музея.