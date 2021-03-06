Государственная комиссия по ЧС и ТЭБ собралась на заседание 6 марта. Согласно принятому решению, в красную зону карантина попали Черновицкая, Житомирская, Закарпатская и Ивано-Франковская области. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, добавлять туда еще Киев пока причин нет.

Сейчас столица Украины – в оранжевой зоне. Показатели Киева соответствуют ее нормам, подчеркнул Виктор Ляшко.

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Оранжевая зона – это предупреждение перед красной

Для оранжевой зоны нет специальных ограничений. Однако, как отметили ранее в Минздраве, это предупреждение перед переходом в красную.

В Киеве превышен уровень госпитализации

В отношении столицы, то по состоянию на 5 марта единственным показателем, который несколько превышает норму является уровень госпитализации. Он составляет 60,2 на 100 тысяч населения вместо допустимых 60.

Какие еще регионы в оранжевой зоне:

г. Киев Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая



Показатели каждой из областей в Украине / Скриншот с сайта Минздрава

Какая ситуация с коронавирусом в Киеве? По состоянию на 6 марта в Киеве обнаружили 141 598 случаев коронавируса, из них 2 753 – летальные. Выздоровели более 96 тысяч человек.

Данные По состоянию на 6 марта в Киеве обнаружили 141 598 случаев коронавируса, из них 2 753 – летальные. Выздоровели более 96 тысяч человек.Данные СНБО



Правила адаптивного карантина / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала