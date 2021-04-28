Киев покидает красную карантинную зону
Государственная комиссия приняла решение о переводе Киева из красной в желтую карантинную зону. Изменения вступят в силу в полночь 1 мая.
Источник:телеграм Олега Немчинова
По словам Немчинова, 28 апреля состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Киев покидает красную зону
Государственная комиссия решила отменить с 00:00 1 мая красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева,
– сообщил министр.
В столице будут действовать ограничения желтой карантинной зоны.
Напомним, ранее решение об ослаблении локдауна в Киеве с 1 мая приняли и местные власти.
Что запрещено и разрешено в "желтых" областях
- в транспорте разрешена перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
- в общественных местах люди обязаны носить маски;
- массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;
- можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;
- заведения питания могут работать только до полуночи;
- учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.
Ситуация с коронавирусом в Киеве
- За сутки 27 апреля в столице коронавирус подтвердили у 1 070 местных жителей. Это на 200 случаев больше, чем в предыдущие сутки. Количество смертей, к сожалению, также увеличилось.
- Всего с начала эпидемии недуг подхватили уже 193 690 киевлян. Выздороветь удалось 122 047 людям, к сожалению, умерли – 4 537.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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