Государственная комиссия приняла решение о переводе Киева из красной в желтую карантинную зону. Изменения вступят в силу в полночь 1 мая.

По словам Немчинова, 28 апреля состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ранее В Киеве отменяют локдаун, – Кличко Киев покидает красную зону Государственная комиссия решила отменить с 00:00 1 мая красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева,

– сообщил министр. В столице будут действовать ограничения желтой карантинной зоны. Напомним, ранее решение об ослаблении локдауна в Киеве с 1 мая приняли и местные власти. Обратите внимание! Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев следующим выйдет из красной зоны. Ведь Минздрав направил в госкомиссию соответствующее обращение. Что запрещено и разрешено в "желтых" областях в транспорте разрешена перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

в общественных местах люди обязаны носить маски;

массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;

можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;

заведения питания могут работать только до полуночи;

учебные заведения могут посещать группы до 20 человек. Ситуация с коронавирусом в Киеве За сутки 27 апреля в столице коронавирус подтвердили у 1 070 местных жителей. Это на 200 случаев больше, чем в предыдущие сутки. Количество смертей, к сожалению, также увеличилось.

Всего с начала эпидемии недуг подхватили уже 193 690 киевлян. Выздороветь удалось 122 047 людям, к сожалению, умерли – 4 537.

Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала