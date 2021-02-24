На следующий день после привоза в Украину индийской вакцины Covishield, которую изготавливают по лицензии компании Oxford / AstraZeneca, Минздрав передал в Киев 42 600 доз для прививок.

Больницы Киева уже готовы к старту кампании по вакцинации населения от COVID-19. В том числе – и препаратом, который передало государство.

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С таким заявлением выступил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, который также является руководителем борьбы с последствиями чрезвычайной ситуации.

Сначала медики

По словам чиновника, по программе Минздрава первыми получат прививки работники медицинских учреждений. Сначала вакцинируют людей с мобильных бригад, которые будут делать прививки населению. Среди первых также в списке на вакцинацию есть те, кто лечит больных COVID-19, и сотрудники лабораторий, где проводят анализ на выявление вируса, работники скорой и водители, а также медики других учреждений здравоохранения

При этом вакцинация будет проходить добровольно, потому врачи могут отказаться от вакцины.

После медиков защиту от коронавируса должны получить наиболее уязвимые группы киевлян.

Готовы к прививке Pfizer/BioNTech

По словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, Киев подготовился к старту вакцинации и уже сформировал 15 мобильных бригад.

Медики мобильных бригад прошли и будут продолжать проходить соответствующее обучение на национальном уровне по иммунизации от COVID-19 вакцинами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Учитывая, что эти вакцины требуют различных условий хранения и логистики, одна часть мобильных бригад изучила способ использования, введение и особенности работы с вакциной Pfizer/BioNTech, другая – с AstraZeneca. Во-вторых, подготовлено 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах. Также подготовлено 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 на базе ЦПМСП города,

– подчеркнула Гинзбург.