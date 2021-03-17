Мэр столицы Виталий Кличко утверждает, что ситуация с распространением коронавируса неизбежно приведет к попаданию Киева в красную зону карантина.

Мэр Киева в эфире одного из телеканалов констатировал, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе очень сложная. Уже вскоре столица достигнет отметок, характерных для красной зоны.

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При этом будут ли вводить в Киеве дополнительные карантинные ограничения, городской глава не знает.

Кличко хочет действий от правительства

По словам мэра, попадание Киева в красную зону карантина неизбежно, и это будет максимум через неделю.

Динамика распространения COVID-19 стала угрожающей. Сейчас столичные власти рассматривают различные варианты усиления карантина. Но карантин может вводить исключительно центральное правительство. Вообще же время идет на дни. Киев окажется в красной зоне максимум через неделю,

– подчеркнул Кличко.