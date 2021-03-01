Несмотря на попытки увеличить количество койкомест в больницах Киева, обойти попадание в оранжевую зону карантина столицы не удастся. Когда именно в Киеве усилят противоэпидемиологические меры, неизвестно.

По словам главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, сейчас в столице можно наблюдать прогнозируемый рост количества инфицированных COVID-19.

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Чиновник утверждает, что для мегаполиса оранжевая зона является нормой.

Заболеваемость будет расти еще 2 месяца

Как утверждает Рубан, Киев достигнет показателей оранжевой зоны на следующей неделе, или через неделю.

Есть риск попадания в оранжевую зону. Это прогнозируемо. Это произойдет, возможно, через неделю или на следующей неделе. Неизбежно Киев попадет в оранжевую зону. Для такого города как Киев, мегаполиса – это норма,

– подчеркнул председатель Госпродпотребслужбы.

Также, согласно прогнозу чиновника, в столице будут фиксировать рост количества инфицированных в течение марта и апреля. После этого может начаться падение показателей новых заболеваний.

По состоянию на 1 марта в Украине в красную зону карантина включили Ивано-Франковскую, Житомирскую и Черновецкую области. Еще 9 регионов – в оранжевой. Но Киев до сих пор остается в желтой зоне.



Что предусматривает адаптивный карантин / источник: Минздрав / инфографика 24 канала