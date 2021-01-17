Киев оказался в двадцатке городов с самым грязным воздухом в мире: какая ситуация сейчас
Киев вошел в двадцатку городов мира с самым грязным воздухом / slovoidilo
Киев вошел в 20 городов мирового рейтинга с самым грязным воздухом. По состоянию на 17 января после полудня столица Украины занимает 19 место.
Кто еще попал в антирейтинг
В тройке первенства антирейтинга – индийский город Дели, Дакка в Бангладеш и город Карачи, Пакистан. Об этом свидетельствуют данные IQAir.
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Интересно, что показатели загрязнения в Киеве идентичны городу Янгон, что в Мьянме – страной, которая граничит с Китаем.
Рейтинг стран с самым загрязненным воздухом в мире / Инфографика IQAir
Рейтинг стран с самым загрязненным воздухом в мире / Инфографика IQAir
Почему в Киеве такой плохой воздух
- Как пояснили экологи, когда в Киеве туман, он концентрирует все вредные выбросы в воздухе и не позволяет им исчезнуть.
- Когда в столице туман, киевлянам советуют не выходить лишний раз на улицу, а также не открывать окна.
- Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский отметил, что воздух в Киеве больше всего загрязняет транспорт.
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