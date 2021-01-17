Киев вошел в 20 городов мирового рейтинга с самым грязным воздухом. По состоянию на 17 января после полудня столица Украины занимает 19 место.

Кто еще попал в антирейтинг

В тройке первенства антирейтинга – индийский город Дели, Дакка в Бангладеш и город Карачи, Пакистан. Об этом свидетельствуют данные IQAir.

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Интересно, что показатели загрязнения в Киеве идентичны городу Янгон, что в Мьянме – страной, которая граничит с Китаем.

Обратите внимание! 13 января специалисты предупредили, что из-за погодных условий в Киеве начался процесс накопления вредных примесей в воздухе.



Рейтинг стран с самым загрязненным воздухом в мире / Инфографика IQAir



Рейтинг стран с самым загрязненным воздухом в мире / Инфографика IQAir

Почему в Киеве такой плохой воздух