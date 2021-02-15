Новая рабочая неделя началась для столичных автомобилистов с неприятных моментов. В Киеве 15 февраля образовались сверхсерьезные пробки. Сформировались они на привычных для всех местах, но полностью остановили движение по городу.

Сайт 24 канала рассказывает где наблюдаются пробки в Киеве в часы пик. Где в Киеве трудно проехать утром 15 февраля: Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста);

Улица Центральная;

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (метро "Черниговская");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро " Теремки");

Улица Набережно-Рыбальская;

Гаванский мост;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Лобановского;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт");

Улица Елены Телиги;

Проспект Степана Бандеры;

Где в Киеве 15 февраля пробки / Скриншот Google Maps Несмотря на все обещания синоптиков о сверхмасштабном выпадении снега на выходных, в Киеве осадков почти не было. Однако утром в понедельник, опять же, вопреки прогнозам экспертов, в городе пошел снегопад. И это привело к осложнению ситуации на дорогах. Впрочем, большинство транспортных артерий в столице все же очищены.