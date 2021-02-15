Утром 15 февраля Киев парализовали пробки: онлайн-карта
Пробки в Киеве 15 февраля / glavcom.ua
Новая рабочая неделя началась для столичных автомобилистов с неприятных моментов. В Киеве 15 февраля образовались сверхсерьезные пробки. Сформировались они на привычных для всех местах, но полностью остановили движение по городу.
Источник:24 канал
Сайт 24 канала рассказывает где наблюдаются пробки в Киеве в часы пик.
Где в Киеве трудно проехать утром 15 февраля:
- Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста);
- Улица Центральная;
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (метро "Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича;
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро " Теремки");
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Гаванский мост;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Лобановского;
- Проспект Любомира Гузара;
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт");
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Степана Бандеры;
Где в Киеве 15 февраля пробки / Скриншот Google Maps
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