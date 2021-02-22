Жители столицы в очередной раз страдают от плохого качества воздуха. Утром 22 февраля фактически во всех районах Киева можно почувствовать неприятный запах.

Согласно данным системы IQAir, утром Киев занимал 6 место в рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом.

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По состоянию на 11:30 индекс наличия опасных частиц остановился на отметке 145 при норме в 50.

Вредно для уязвимых групп

Как отмечают эксперты, сейчас воздух в Киеве может быть вредным для людей с заболеваниями дыхательных путей.

Киевлянам с уязвимостями легких лучше надевать респираторы, а в помещениях не открывать окна.

Также лучше избегать занятий спортом на воздухе.

Первое место в мире сегодня занимает российский Красноярск, где опасные примеси привели к отклонению от нормы в 7 раз.



В Киеве снова опасно загрязненный воздух / Скриншот показателей IQAir