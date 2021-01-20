Уровень опасных примесей в воздухе в Киеве 20 января является крайне опасным для чувствительных лиц и вреден для людей, которые могут похвастаться хорошим здоровьем.

С самого утра приборы зафиксировали на улицах Киева загрязнение воздуха, которое в несколько раз превышает норму. Об этом свидетельствуют данные IQAir.

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Общий индекс загрязнения воздуха в Киеве сейчас достигает отметки в 163. При норме в 50.

13 место в мире

Кроме того, столица вновь попала в топ городов с самым загрязненным воздухом в мире. Первое место занимает сербский город Приштина с индексом 260. Городом с самым чистым воздухом сегодня является американский Солт-Лейк-Сити, где показатели загрязненности вообще показывают 4.

Киев находится на 13 месте. Хуже всего дышится жителям улицы Николая Шепелева, где приборы зафиксировали индекс 187.

Всем жителям столицы рекомендуют не выходить из домов без необходимости. Также лучше отказаться от занятий спортом на открытом воздухе.