В Киеве снова испортился воздух. По состоянию на 12:00 18 февраля украинская столица занимает 9 строчку с показателем – 152, а норма – 50.

"Медали" сегодня взяли города из Азии. Первое место у города Лахор (Пакистан) – 243, а "серебро" и "бронзу" получили две столицы – Дака (Бангладеш) и Дели (Индия).

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Стоит подчеркнуть, что ситуация меняется быстро и на вечер в Киеве воздух может очиститься.



Уровень загрязнения воздуха в мире / Скриншот сайта IQAir

Сейчас уровень загрязнения опасен для людей, входящих в группу риска.

Почему в Киеве плохой воздух

На самом деле экологи отмечают, что это временное явление – воздух портится из-за погодных условий и большой загазованности от транспорта. Чаще всего такое случается в часы пик, когда на дорогах появляются большие пробки. Как только погодные условия становятся более благоприятными, опасные вещества улетучиваются.

Ранее сайт 24 канала получил объяснения эколога Александра Соколенко. Он отметил, что в Киеве воздух портится давно, просто раньше у людей не было технических возможностей следить за ситуацией.