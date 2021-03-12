Киев срочно закроют для грузовиков и фур
Из-за резкого ухудшения погодных условий вечером в Киеве ожидают серьезный транспортный коллапс. Чтобы не ухудшать его, в КГГА решили ограничить въезд в столицу крупногабаритного транспорта.
Источник:КГГА
Решение не пускать в Киев фуры начнет действовать с 17:00. Вполне вероятно, что это действительно минимизирует возникновение пробок, если к этому времени на дорогах не застрянут грузовики, которые успеют въехать до запрета.
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Из-за введения в действие ограничений водителей дальнобойщиков просят сформировать маршруты в объезд Киева.
Коммунальщики пока не справляются
- Сколько времени будут действовать ограничения, в КГГА не сообщили. По словам чиновников, крупногабаритный транспорт будут запускать в город в зависимости от погодных условий.
- Сейчас дороги города убирают коммунальщики. Но взять ситуацию под контроль они не успели.
- Снегоуборочной технике иногда мешают припаркованные с нарушением машины, а также пробки, которые уже образовались.
Из-за достаточно мощного снегопада, который начался около полудня, мэр Киева Виталий Кличко обратился к руководителям предприятий с просьбой устроить сотрудникам сокращенный день.
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