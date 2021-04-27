Киев следующим выйдет из красной зоны. Министерство здравоохранения уже направило представление в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС.

По словам министра, Киев будет переведен в желтую зону эпидемиологической опасности. Впрочем, ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заверил, что столица еще не готова перейти в эту зону.

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Заявление министра

Максим Степанов сказал, что в Киеве ситуация нормализовалась.

Мы уже сделали соответствующее представление с моей подписью на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы провести заседание и вывести Киев из красного уровня эпидемиологической опасности,

– заявил Степанов.

Заявления других должностных лиц

Ранее мэр столицы Виталий Кличко также сообщал, что уже на следующей неделе в Киеве могут ослабить карантинные ограничения.

В то же время Олег Рубан предполагает, что Киев переведут в оранжевую зону. Эпидемиолог пожаловался на то, что киевляне не соблюдают карантинные ограничения на праздники.

На Вербное воскресенье мы увидели несоблюдение противоэпидемических мероприятий – скопление людей, несоблюдение дистанции, отсутствие масок. Поэтому мы ужесточили контрольный режим по данным заведениям,

– сказал он.

Отметим, на прошлой неделе главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что в ближайшее время из "красной" зоны должны выйти также Киев, Киевская, Запорожская, Львовская и Полтавская области.