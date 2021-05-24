На Левом берегу движение ограничено в традиционных местах. К тому же утром там произошло аж 5 ДТП.
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Где в Киеве трудно проехать утром 24 мая:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", " Осокорки")
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 24 мая пробки / Скриншот Google Maps
Киев начинает программу по снижению скорости в жилых районах
В Киеве на улице Лютеранской установили первый в городе знак ограничения скорости транспортных средств до 30 километров в час. Подробно об этом рассказывает КГГА.