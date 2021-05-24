Киев утром 24 мая охватили пробки: онлайн-карта

24 мая 2021 , 05:40
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Источник:

24 канал

В Киеве, в понедельник 24 мая, наблюдаются огромные пробки на дорогах. Онлайн-карта вся обозначена красным.

На Левом берегу движение ограничено в традиционных местах. К тому же утром там произошло аж 5 ДТП.

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Где в Киеве трудно проехать утром 24 мая:

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
  • Улица Братиславская ("Черниговская")
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост
  • Улица Набережно-Рыбальская
  • Улица Набережно-Крещатицкая
  • Проспект Героев Сталинграда
  • Проспект Бандеры
  • Проспект Победы
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:


Где в Киеве 24 мая пробки / Скриншот Google Maps

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Автор: Ярослав Голобородько