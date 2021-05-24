Киев утром 24 мая охватили пробки: онлайн-карта

В Киеве, в понедельник 24 мая, наблюдаются огромные пробки на дорогах. Онлайн-карта вся обозначена красным.

На Левом берегу движение ограничено в традиционных местах. К тому же утром там произошло аж 5 ДТП.

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Где в Киеве трудно проехать утром 24 мая:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 24 мая пробки / Скриншот Google Maps

Киев начинает программу по снижению скорости в жилых районах

В Киеве на улице Лютеранской установили первый в городе знак ограничения скорости транспортных средств до 30 километров в час. Подробно об этом рассказывает КГГА.